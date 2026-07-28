La Laver Cup fera son retour du 25 au 27 septembre 2026 à Londres, à l’O2 Arena.

Chaque année, de nombreux obser­va­teurs attendent avec impa­tience l’annonce des effec­tifs de la Team World et de la Team Europe.

Ce matin, l’organisation a révélé la liste complète des joueurs.

By the dozen 1️⃣2️⃣



Casper Ruud completes Team Europe’s lineup, and with that, the Laver Cup London rosters are set. See Team Europe, captained by Yannick Noah, take on Andre Agassi’s Team World at The O2, September 25–27. Tickets avai­lable now !#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/PlMN4Itxic — Laver Cup (@LaverCup) July 28, 2026

Du côté de l’Europe, Carlos Alcaraz est censé mener la danse, même si sa bles­sure actuelle laisse planer le doute. Les Européens tente­ront de ramener le trophée dans le camp euro­péen, après la victoire du Monde en 2025.

L’Espagnol sera associé à Alexander Zverev, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli et Rafael Jodar.

Côté Monde, l’équipe sera menée par Taylor Fritz, accom­pagné d’Alex De Minaur, Tommy Paul, Learner Tien, Ben Shelton et Alexander Bublik.

Une édition de la Laver Cup qui verra la parti­ci­pa­tion de nombreux joueurs pour la première fois.