La Laver Cup fera son retour du 25 au 27 septembre 2026 à Londres, à l’O2 Arena.
Chaque année, de nombreux observateurs attendent avec impatience l’annonce des effectifs de la Team World et de la Team Europe.
Ce matin, l’organisation a révélé la liste complète des joueurs.
Du côté de l’Europe, Carlos Alcaraz est censé mener la danse, même si sa blessure actuelle laisse planer le doute. Les Européens tenteront de ramener le trophée dans le camp européen, après la victoire du Monde en 2025.
L’Espagnol sera associé à Alexander Zverev, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli et Rafael Jodar.
Côté Monde, l’équipe sera menée par Taylor Fritz, accompagné d’Alex De Minaur, Tommy Paul, Learner Tien, Ben Shelton et Alexander Bublik.
Une édition de la Laver Cup qui verra la participation de nombreux joueurs pour la première fois.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 12:58