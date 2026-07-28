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Les effec­tifs complets de la Laver Cup dévoilés

Par
Antoine Touchard
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La Laver Cup fera son retour du 25 au 27 septembre 2026 à Londres, à l’O2 Arena.

Chaque année, de nombreux obser­va­teurs attendent avec impa­tience l’annonce des effec­tifs de la Team World et de la Team Europe.

Ce matin, l’organisation a révélé la liste complète des joueurs.

Du côté de l’Europe, Carlos Alcaraz est censé mener la danse, même si sa bles­sure actuelle laisse planer le doute. Les Européens tente­ront de ramener le trophée dans le camp euro­péen, après la victoire du Monde en 2025.

L’Espagnol sera associé à Alexander Zverev, Casper Ruud, Jakub Mensik, Flavio Cobolli et Rafael Jodar.

Côté Monde, l’équipe sera menée par Taylor Fritz, accom­pagné d’Alex De Minaur, Tommy Paul, Learner Tien, Ben Shelton et Alexander Bublik.

Une édition de la Laver Cup qui verra la parti­ci­pa­tion de nombreux joueurs pour la première fois.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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