AccueilLaver CupL'Europe humiliée, l'effet Noah se fait attendre...
Laver Cup

L’Europe humi­liée, l’effet Noah se fait attendre…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

3058
Screenshot

Mené 9 à 3 à l’issue d’une deuxième journée catas­trophe, l’Europe qui était favo­rite doit abso­lu­ment réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.

Les diffé­rents scéna­rios présentés par notre collègue portu­gais confirment que les joueurs de Noah n’ont plus le droit à l’erreur.

- L’Équipe Monde a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup
- L’Équipe Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup
- Si le Monde gagne 1 match et l’Europe 3, ils termi­ne­ront à 12–12 et joue­ront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !

Ce sont donc bien les choix du capi­taine qui vont être déter­mi­nants et on ne peut pas dire que pour le moment Yannick Noah a eu beau­coup de flair alors que c’est l’une de ses grandes forces en tant que coach.

Mais il sait aussi surprendre et il est donc possible que pour la dernière journée souvent déci­sive il nous propose une vraie surprise.

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 08:20

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Battu par Fritz, Alcaraz allume l’or­ga­ni­sa­tion : « Avoir un seul terrain est assez diffi­cile pour les équipes qui souhaitent s’en­traîner avant les matchs et passer à l’at­taque est très compliqué à cause des balles et des condi­tions qui sont très lentes »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.