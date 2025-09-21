Mené 9 à 3 à l’issue d’une deuxième journée catastrophe, l’Europe qui était favorite doit absolument réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.
Scenarios for tomorrow (1 doubles + 3 singles):— José Morgado (@josemorgado) September 21, 2025
- Team World needs 2 wins to clinch the Laver Cup
- Team Europe needs 4 wins to win the Laver Cup
If World wins 1 match and Europe 3, they will finish 12–12 and play a deciding (doubles) set in the end of the night ! https://t.co/WHtxAUOb2i
Les différents scénarios présentés par notre collègue portugais confirment que les joueurs de Noah n’ont plus le droit à l’erreur.
- L’Équipe Monde a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup
- L’Équipe Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup
- Si le Monde gagne 1 match et l’Europe 3, ils termineront à 12–12 et joueront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !
Ce sont donc bien les choix du capitaine qui vont être déterminants et on ne peut pas dire que pour le moment Yannick Noah a eu beaucoup de flair alors que c’est l’une de ses grandes forces en tant que coach.
Mais il sait aussi surprendre et il est donc possible que pour la dernière journée souvent décisive il nous propose une vraie surprise.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 08:20