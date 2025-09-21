Mené 9 à 3 à l’issue d’une deuxième journée catas­trophe, l’Europe qui était favo­rite doit abso­lu­ment réagir pour espérer l’emporter ou faire durer le suspense.

Scenarios for tomorrow (1 doubles + 3 singles):



- Team World needs 2 wins to clinch the Laver Cup



- Team Europe needs 4 wins to win the Laver Cup



If World wins 1 match and Europe 3, they will finish 12–12 and play a deci­ding (doubles) set in the end of the night ! https://t.co/WHtxAUOb2i — José Morgado (@josemorgado) September 21, 2025

Les diffé­rents scéna­rios présentés par notre collègue portu­gais confirment que les joueurs de Noah n’ont plus le droit à l’erreur.

- L’Équipe Monde a besoin de 2 victoires pour remporter la Laver Cup

- L’Équipe Europe a besoin de 4 victoires pour gagner la Laver Cup

- Si le Monde gagne 1 match et l’Europe 3, ils termi­ne­ront à 12–12 et joue­ront un set décisif (en double) à la fin de la soirée !

Ce sont donc bien les choix du capi­taine qui vont être déter­mi­nants et on ne peut pas dire que pour le moment Yannick Noah a eu beau­coup de flair alors que c’est l’une de ses grandes forces en tant que coach.

Mais il sait aussi surprendre et il est donc possible que pour la dernière journée souvent déci­sive il nous propose une vraie surprise.