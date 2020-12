Fondateur de la Laver Cup grâce notamment à son agence de management Team 8 qu’il a créée avec son agent et ami Tony Godsick, Roger Federer est totalement « amoureux » de cette épreuve par équipe. Pour rappel, cette épreuve dont le nom est inspirée du mythique joueur australien, Rod Laver, est un affrontement entre l’Europe et le reste du monde à l’instar de la Ryder Cup en golf. Lauréate de l’épreuve à trois reprise sur les trois première éditions, l’Europe, représentée par Roger Federer, défendra son bien du 24 au 26 septembre 2021 à Boston.

Septuple vainqueur en Grand Chelem, le Suédois Mats Wilander s’est montré bluffé par la forte implication du Suisse pour une exhibition par équipe : « La Laver Cup est, selon moi, ce qui anime vraiment Roger Federer. Je ne l’ai jamais vu être autant excité par une épreuve par équipe comme la Laver Cup, et certainement pas avec la Coupe Davis. La Laver Cup, il sait qu’il la peut jouer pendant quatre ou cinq ans de plus. Il n’y a que deux sets gagnants et il peut toujours jouer en double. De toute évidence, il fait partie de la propriété du tournoi, donc je pense qu’il doit rester en forme étant donné la façon dont il se comporte pendant cette « compétition ». Je ne pense pas qu’il veuille abandonner cela. Je pense que pour Roger Federer, d’une manière étrange, ses objectifs sont la Laver Cup et les Jeux Olympiques. »