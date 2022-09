Personne ne bat la Team World cinq fois de suite. C’est le message qu’a voulu faire passer le capi­taine John McEnroe, battu lors des quatre premières éditions par la Team Europe. Le « reste du monde » a mis fin à cette série en vivant un dimanche abso­lu­ment parfait.

En confé­rence de presse, l’Américain s’est souvenu de la phrase de l’an­cien numéro 3 mondial, Vitas Gerulaitis, à la suite d’une victoire contre Jimmy Connors, qui l’avait battu lors de leurs seize dernières confrontations.

« Cela me rappelle mon défunt et grand ami Vitas Gerulaitis, qui nous a laissé l’une des plus grandes cita­tions de l’his­toire du sport : ‘Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois de suite’. C’est incroyable, évidem­ment génial pour nous, génial pour moi et génial pour l’évé­ne­ment. Merci à Rod Laver et Roger Federer d’avoir aimé ça, c’est vrai­ment un événe­ment spec­ta­cu­laire, mais j’es­père qu’il sera encore plus grand à l’avenir. Je pense que les gens ont vrai­ment compris pour­quoi il s’agit d’un si grand événe­ment », s’est réjoui l’homme aux 7 titres du Grand Chelem en simple.