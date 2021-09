Bien que rivaux sur le court pendant des années lors­qu’ils étaient joueurs, John McEnroe et Bjorn Borg se sont toujours appré­ciés humai­ne­ment. Une fois de plus opposés ce week‐end à Boston en tant que capi­taine de chaque équipe, l’Américain a une nouvelle fois eu des mots sympas pour le Suédois.

« J’adore ce type. Nous étions de grands rivaux et nous sommes de grands amis. C’est le seul mec avec qui je n’ai jamais eu de problème. Cela veut dire quelque chose. Ce n’est pas ironique. C’était facile pour moi et Jimmy Connors de s’af­fronter, ou avec Ivan Lendl. En appre­nant à connaître Bjorn, j’ai été encore plus impres­sionné. C’est presque impos­sible à faire pour quiconque. Je ne pouvais même pas faire ce qu’il faisait à l’en­traî­ne­ment, main­tenir ce senti­ment de calme en permanence. »