Le capi­taine de la Team World, John McEnroe, a dû prendre la diffi­cile déci­sion de choisir les deux joueurs qui affron­te­ront Roger Federer et Rafael Nadal en double vendredi soir, pour le tout dernier match de la carrière du Suisse. Felix Auger‐Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur…tous voulaient parti­ciper à ce moment histo­rique. Les deux Américains Frances Tiafoe et Jack Sock ont fina­le­ment été dési­gnés par McEnroe qui a expliqué ce choix en confé­rence de presse.

« Je pense qu’on peut dire sans trop de risque que tout le monde voulait jouer ce match. Personne n’était inti­midé, croyez‐moi. Je ne pense pas qu’on puisse faire plus enthou­sias­mant que ça, de faire partie de l’histoire (de ce sport). On a même dû tirer à pile ou face (pour dési­gner l’équipe) ! Sauf pour Jack, peut‐être. Quoi qu’il arrive, ces gars ne seront pas les méchants dans l’histoire. Moi, j’ai parfois mérité cette étiquette, mais ce serait injuste envers eux. Ils sont les adver­saires dans un match auquel on a tous beau­coup de chance d’assister. C’est un moment incroyable pour notre sport (…) Ce qui compte, c’est de célé­brer tout ce que Roger a réalisé dans sa carrière et qu’il la finisse, espérons‐le, sans se blesser. Qui gagnera ou perdra, je pense que c’est tota­le­ment secon­daire. Donc cela nous offre la lati­tude de faire ce qu’on a à faire. Mais ce match est sans commune mesure avec tout ce que j’ai pu connaître. (…) C’est évidem­ment tout sauf juste un autre match », a insisté le septuple vain­queur en Grand Chelem.