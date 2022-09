Juste avant le dernier match de la carrière de Roger Federer, Andy Murray s’est incliné contre Alex de Minaur : 7–5, 3–6, 7–10. En confé­rence de presse, le Britannique a révélé qu’il avait un peu subi la pres­sion en raison du contexte général de cette cinquième édition de la Laver Cup, avec toutes ces légendes présentes pour l’observer.

« La nuit a été diffi­cile, surréa­liste, c’est diffi­cile de jouer un match avec tout ce qui se passe, d’avoir Bjorn Borg sur le banc, John McEnroe sur l’autre, Stefan Edberg dans les tribunes, avec les coéqui­piers qui vous soutiennent et vous parlent pendant les matchs, tout cela était incroyable. C’est l’un des matchs les plus spéciaux que j’ai jamais joué, vrai­ment, même si je me sentais très fatigué à la fin du match. Emotionnellement, je ne sais pas pour­quoi, je ne pense pas que ce soit moi qui ai terminé le match. C’est peut‐être à cause des gars qui sont ici, ou à cause de toutes les ques­tions qu’on nous a posées ces derniers jours, même si je sais que je ne suis qu’une petite partie de tout ce qui s’est passé ces 15 dernières années. J’ai beau­coup pensé à ma carrière, aux matchs que j’ai joués, à ce dont j’ai parlé avec les gars ou aux matchs entre nous. J’ai tout donné sur le terrain, j’ai fait de mon mieux, mais je suis déçu de ne pas avoir obtenu la victoire », a confié le triple vain­queur en Grand Chelem.