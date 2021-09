Andy Murray a regardé avec envie la quatrième édition de la Laver Cup le week‐end dernier. Et pour cause, il n’a jamais eu l’oc­ca­sion de parti­ciper à cette compé­ti­tion. Blessé en 2017 et 2018, il reve­nait en 2019. En 2021, la Laver Cup aura lieu à l’O2 Arena de Londres. Alors forcé­ment, il y pense…

« J’aime beau­coup l’évé­ne­ment, je l’ai regardé le week‐end dernier. Je pense que c’est un bon spec­tacle pour notre sport. Si mon clas­se­ment me permet d’être sélec­tionné, j’en­vi­sa­ge­rais forte­ment de la jouer », a assuré le Britannique dans des propos rapportés par Ubitennis.

Si son clas­se­ment ne lui permet pas de la jouer, il pourra toujours espérer que Bjorn Borg l’in­clut dans ses trois choix de capitaine.