L’humour ‘so british’ d’Andy Murray fait des ravages depuis son arrivée à Londres où se tient la cinquième édition de la Laver Cup depuis ce vendredi.

Présent ce jeudi à l’en­traî­ne­ment devant des milliers de personnes avec ses coéqui­piers Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic où ils ont d’ailleurs pris une photo entre Big 4 afin d’im­mor­ta­liser ce moment unique, le Britannique s’est amusé de cette prise sur son compte Instagram avec un commen­taire hila­rant. « Le Big 3 et un certain clown. »

Après sa sortie déjà très drôle à propos de son dîner avec Roger Federer et Bjorn Borg, « Muzz » est visi­ble­ment en grande forme.