Finalement bien arrivé dans la capi­tale londo­nienne ce jeudi après un léger retard, Rafael Nadal a rapi­de­ment rejoint ses collègues de la Team Europe pour parti­ciper à une confé­rence de presse. Interrogé sur le fait qu’il dispu­tera bel et bien le double avec Roger Federer ce vendredi, ce qui consti­tuera le dernier match en carrière du Suisse, Rafa a natu­rel­le­ment fait part de son enthousiasme.

« C’est une pres­sion diffé­rente après tout ce que nous avons partagé. Faire partie de ce moment histo­rique va être inou­bliable pour moi. Je suis très excité, j’es­père pouvoir bien jouer et créer une bonne dyna­mique pour gagner le match. Être à nouveau aux côtés de Roger est quelque chose que j’at­tends avec impa­tience et qui me rend très heureux. Les rela­tions person­nelles sont plus impor­tantes que les rela­tions profes­sion­nelles. Il va être diffi­cile de tout gérer, surtout pour Roger, mais aussi pour moi. L’un des acteurs les plus impor­tants de ma carrière et de l’his­toire s’en va. Je suis recon­nais­sant de pouvoir jouer avec lui, je ne peux que remer­cier le reste de l’équipe de m’avoir attendu. »