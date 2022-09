Rentré en Espagne après avoir accom­pagné Roger Federer sur le court pour le dernier match de sa carrière, Rafael Nadal a vu à la télé­vi­sion la Team World s’im­poser pour la première fois en cinq éditions. Au micro d’Onda Cero, le Majorquin est revenu sur la soirée d’adieux de son rival et ami.

« Je n’ai pas vu les photos, mais c’était une période très diffi­cile. Je ne voulais pas pleurer, c’était son moment, mais je suis une personne sensible, le voir si ému était vrai­ment diffi­cile pour moi. Cette riva­lité a toujours été très saine, depuis le premier match que nous avons disputé à Miami en 2004, où je n’étais toujours pas à la hauteur. À partir de ce moment‐là, nous avons eu un bon feeling, même si nous nous étions déjà rencon­trés à Wimbledon 2002, à la maison Nike. Pour moi, en plus d’avoir joué un rôle très impor­tant dans ma carrière profes­sion­nelle, il est aussi quel­qu’un que j’ai toujours admiré, quel­qu’un de qui j’ai beau­coup appris et qui m’a aidé à progresser. C’est quel­qu’un qui, au cours des dix dernières années, a créé un lien très fort avec moi. Nous avons vécu beau­coup de choses ensemble, des centaines de moments partagés sur et en dehors du terrain. Ce qui reste, c’est le souvenir de quel­qu’un d’unique, pour tout ce qu’il a fait et pour la manière dont il l’a fait, de façon majes­tueuse et élégante, mais aussi sur le plan humain. »