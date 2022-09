Remplaçant au pied levé de Rafael Nadal parti rejoindre sa femme enceinte et hospi­ta­lisée, Cameron Norrie s’est fina­le­ment incliné de peu au super tie‐break de son duel face à Taylor Fritz lors de cette Laver Cup. Interrogé à l’issue de cette rencontre sur les conseils promul­gués par Roger Federer lors des chan­ge­ments de côté, le Britannique a déclaré avoir tout suivi à la lettre.

« En fait, j’ai servi et volé, j’avais le jeu et je n’ai pas réussi à exécuter la volée. Je l’ai regardé et il riait et souriait. Il était heureux que je l’aie fait. Si Roger Federer vous dit de faire quelque chose, il n’y a aucune chance que je ne le fasse pas, surtout en jouant pour l’équipe euro­péenne », a déclaré Cameron avant de revenir sur sa présence à Londres. « Tout d’abord, j’ai été honoré de faire partie de cette équipe, et j’ai senti que je méri­tais vrai­ment d’en faire partie, que je l’avais mérité grâce à ce que j’ai fait au cours des deux dernières années et que j’étais parmi ces gars. C’était un grand honneur de rece­voir l’appel et d’être sélec­tionné, alors j’étais vrai­ment heureux d’en faire partie. »