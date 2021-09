Reilly Opelka se réjouit de faire partie de la Team World pour la quatrième édition de la Laver Cup, du 24 au 26 septembre. Être coaché par John McEnroe à Boston, dans son pays, l’Américain ne pouvait rêver mieux.

« Jouer aux États‐Unis avec John McEnroe comme capi­taine va être une expé­rience surréa­liste », a lancé Opelka sur le site offi­ciel du tournoi.

Il tentera avec avec John Isner, Nick Kyrgios, Diego Schwartzman, Felix Auger‐Aliassime et Denis Shapovalov de remporter le trophée pour la première fois face à une Team Europe privée de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux joueurs en grande forme, Daniil Medvedev et Alexander Zverev, seront eux, bien présents et guidés par Bjorn Borg.