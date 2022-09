Connu pour son franc‐parler et ses coups de gueule régu­liers, parfois à côté de la plaque, Adriano Panatta a réagi à la défaite de Roger Federer et Rafael Nadal en double vendredi soir en Laver Cup, pour le dernier match de la carrière du Suisse.

Lors du Festival des sports de Trente, le vain­queur de Roland‐Garros 1976 a très sévè­re­ment critiqué le compor­te­ment de leurs adver­saires, Frances Tiafoe et Jack Sock, vain­queurs au super tie‐break en ayant sauvé une balle de match sur le service de Federer.

« Ils ont été méchants. Ces deux Américains frap­paient de toutes leurs forces au visage de Roger Federer et Rafael Nadal. C’était un manque de respect et ils n’ont fait cela que parce qu’ils étaient inca­pables de faire autre chose. Ce sont des troglo­dytes (personnes non civi­li­sées, ndlr) du tennis. Ils ont été gros­siers envers deux joueurs de tennis, des cham­pions, qui ont fait l’his­toire de ce sport », a lâché l’une des légendes du tennis italien.