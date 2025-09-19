Le co‐capitaine du team reste du monde, adjoint d’André Agassi croit qu’il est possible de contrer le talent de Carlos Alcaraz.

« Il est au sommet de sa forme. Il domine le tennis mondial avec Sinner, mais nous savons que nos joueurs peuvent surprendre n’im­porte qui, surtout dans un format comme celui‐ci, en deux sets et avec un super tie‐break au troi­sième. Nous devons élaborer un plan de jeu et bien analyser ce que nous pouvons faire pour contrer sa puis­sance. C’est un joueur de tennis redou­table, nous espé­rons vrai­ment qu’il ne s’est pas remis de sa semaine de vacances »