Le co‐capitaine du team reste du monde, adjoint d’André Agassi croit qu’il est possible de contrer le talent de Carlos Alcaraz.
« Il est au sommet de sa forme. Il domine le tennis mondial avec Sinner, mais nous savons que nos joueurs peuvent surprendre n’importe qui, surtout dans un format comme celui‐ci, en deux sets et avec un super tie‐break au troisième. Nous devons élaborer un plan de jeu et bien analyser ce que nous pouvons faire pour contrer sa puissance. C’est un joueur de tennis redoutable, nous espérons vraiment qu’il ne s’est pas remis de sa semaine de vacances »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 11:20