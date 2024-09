Arrivé tôt pour un road show auprès des médias, Roger va vivre encore une très belle édition de sa Laver Cup d’au­tant qu’il prend énor­mé­ment de plaisir à se retrouver dans un univers où où il a toujours su trouver les bons mots et les bonnes formules pour valo­riser son sport préféré.

Lors d’une prise de parole, il a même insisté sur cette situa­tion en expli­quant que sa retraite avait été plus facile à appré­hender car il n’avait jamais fina­le­ment quitté vrai­ment « son » monde.

« J’ai l’impression d’avoir enlevé le panse­ment assez rapi­de­ment et quand je me promène sur les stades de tennis, j’ai toujours l’impression d’y être à ma place. Je n’ai pas l’impression d’être un extra­ter­restre, ce qui est une bonne chose car cela peut vite arriver », Je suis heureux de pouvoir encore me sentir à l’aise dans un envi­ron­ne­ment comme celui‐ci »