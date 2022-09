Très ému, Roger Federer n’a pas tenu long­temps sans pleurer mais il a quand même réussi à répondre aux ques­tions malgré ses larmes. C’était un moment émou­vant car Rafa pleu­rait aussi et tout le monde a été très touché par la sincé­rité du Suisse

« On va réussir à le faire, j’en suis sûr. Cela a été une journée merveilleuse. Surtout, il ne faut pas penser que je suis triste, je suis heureux. Tout le monde est là, ma famille, le team, mes amis. J’avais peur qu’il m’ar­rive un pépin et que la fête soit un peu gâchée, cela n’a pas été le cas. Je ne voulais pas vivre ce moment seul mais le partager avec vous tous, et c’est chose faite. Je me suis toujours senti comme un joueur d’équipe donc c’est parfait. Je voulais vrai­ment que ce soit une belle fête. Ma carrière a été un voyage excep­tionnel. je la dois à mon team, à ma femme qui m’a toujours permis de conti­nuer et à mes parents qui ont toujours été là pour moi. Merci à tous, merci beaucoup. »