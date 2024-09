Roger est très solli­cité sur la Laver Cup, et il se prête bien au jeu des médias. Interrogé sur le tennis d’au­jourd’hui, le Suisse a eu cette remarque pas dénuée de sens.

« Je pense que le jeu est au même niveau qu’avant, peut‐être même un cran plus haut. Peut‐être qu’il y a un manque de varia­tion, mais c’est parce qu’ils sont tous à deux mains, ils n’uti­lisent plus autant le slice de nos jours. Naturellement, nous ne voyons pas autant de amortis, évidem­ment Alcaraz le fait un peu diffé­rem­ment. Dans l’ensemble, j’aime toujours regarder le tennis » a expliqué le Maestro.

Difficile de le contre­dire car il est vrai que si on sort Dimitrov et Tsitsipas et bien sûr Alacarz le type de jeu proposé est un peu toujours le même.