À l’oc­ca­sion de la septième édition de la Laver Cup, John McEnroe et Bjorn Borg vivent leur dernière année en tant que capi­taines respec­tifs de la Team World et de la Team Europe, avant d’être remplacés par Andre Agassi et Yannick Noah.

Roger Federer, créa­teur et patron de la compé­ti­tion avec son agent, Tony Godsick, a fait part de son émotion dans des propos rapportés par Eurosport.

« Pour moi, c’est une semaine douce‐amère avec Björn et John parce que j’au­rais adoré qu’ils soient capi­taines pour toujours. En même temps, il faut avancer avec les époques. Au départ, l’idée, c’était que Björn et John le fassent deux ou trois ou quatre ans, et ça a fini par faire sept. Sept super années. Je n’au­rais pas pu avoir de meilleurs capi­taines pour être honnête »