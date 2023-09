Holger Rune a déclaré forfait pour la Laver Cup après une nouvelle défaite en Coupe Davis et une bles­sure suite à ses soucis de dos dont il peine à se débar­rasser depuis quelques temps.

🚨 OFFICIEL ! Blessé au dos, Holger Rune déclare FORFAIT pour la Laver Cup la semaine prochaine. ❌️🇩🇰



Alejandro Davidovich Fokina le rempla­cera dans la Team Europe. 🇪🇦 pic.twitter.com/QKDLYxYU8G — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 17, 2023

Le Danois s’est exprimé dans sa story Instagram à ce sujet : « J’aurais aimé aider mon équipe à ramener le trophée, mais ce n’est pas possible à cause de mes problèmes de dos. Je vais faire le néces­saire pour me soigner et je suppor­te­rais l’équipe de loin » a déclaré le numéro 4 mondial qui va subir une infiltration.

Il sera remplacé par le fougueux Alejandro Davidovich Fokina.