En 2021 à Boston, la Team Europe avait écrasé la Team World (14−1). Cette année à Vancouver, le suspens n’était pas vrai­ment au rendez‐vous non plus avec une large victoire des Américains (13−2).

En confé­rence de presse, Casper Ruud a évoqué le manque de suspens lors de cette Laver Cup.

« C’est super mais ce n’est pas à moi de décider du format. L’année dernière, à Londres, c’était génial parce qu’il y avait beau­coup de grands joueurs, un beau plateau et tout s’est joué à la fin. Pour moi, la première édition a été très exci­tante, lorsque Roger a joué ce match inou­bliable pour clore la série, je me souviens l’avoir regardé à la télé­vi­sion. Cela fait main­te­nant quelques années que ce dernier match en simple n’a pas eu lieu mais, en tant que fan de golf, je dirais que c’est formi­dable d’avoir ce genre d’évé­ne­ment dans le monde du tennis. Le seul point positif pour nous est que nous avons obtenu plus de points qu’eux l’année où nous les avions écrasés (rires). J’espère que je serai de retour avec l’équipe l’année prochaine à Berlin et que nous pour­rons nous battre encore mieux. »