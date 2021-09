Souvent la vie vous donne des signes ou même vous oblige à passer des tests.

L’édition 2021 de la Laver Cup orga­nisée à Boston devait être au départ un feux d’ar­ti­fice avec au moins la présence du Roi Roger, adulé notam­ment sur la côte Est, très yuppie. En l’ab­sence du Big3, on peut légi­ti­me­ment se demander si cette fois ce sera un pétard mouillé.

Décriée par de nombreux direc­teurs de tour­nois et pursistes, plébis­cités sur les réseaux sociaux par les fans, la Laver Cup a d’abord agacé puis séduit.

Les images de Nadal conseillant Federer ont fait le tour du monde, confir­mant que c’est plus le show off que le niveau de tennis sur le court qui faisait le succès de cette épreuve que l’on peut encore malgré tout quali­fier d’exhibition.

A ce titre, la Laver Cup 2021 qui débute vendredi prochain sera histo­rique à moins que Roger nous réserve une surprise en se substi­tuant par exemple à Bjorn Borg le capi­taine de l’Europe !

Pour l’ins­tant ce n’est pas vrai­ment d’ac­tua­lité et les fans qui avaient pris leur billet à l’avance (NDRL : On rappelle sur l’évè­ne­ment est Sold Out et que l’édi­tion devait avoir lieu en 2020) devront donc fina­le­ment se contenter de la présence, des numéro 2,3,4,5,7, 10, 11, 12, 15, 19, 22…95, c’est déjà pas mal !