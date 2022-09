Si la Team World avait tenu tête à la Team Europe jusqu’à ce samedi après‐midi, le capi­taine Bjorn Borg n’avait pas encore sorti son « arme fatale », nommée Novak Djokovic.

Impressionnant contre Frances Tiafoe alors qu’il n’avait plus joué depuis son sacre à Wimbledon le 10 juillet dernier contre Nick Kyrgios, le Serbe a enchaîné avec une belle victoire en double.

Nole et Matteo Berrettini ont battu la paire Sock – De Minaur en deux sets : 7–5, 6–2.

Djokovic a montré ce samedi qu’il était en grande forme, bien qu’il n’ait plus joué depuis deux mois et demi. De très bonne augure pour lui avant de se rendre à Tel‐Aviv puis à Nur Sultan, avant les plus grandes échéances à Bercy et sans doute au Masters.

Il permet à la Team Europe de prendre un peu d’avance (8−4) en atten­dant la dernière journée de cette troi­sième édition qui s’an­nonce haletante.

A noter égale­ment la très belle journée de Berrettini, tombeur de Felix Auger‐Aliassime en début d’après‐midi.