L’ambiance s’an­non­çait glaciale entre Stefanos Tsitsipas et ses meilleurs ennemis, Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Les décla­ra­tions fracas­santes s’étaient multi­pliées ces dernières semaines, notam­ment à cause des désor­mais fameuses pauses toilettes du Grec. Finalement, les trois joueurs ont su faire abstrac­tion de leurs diver­gences pour créer une vraie équipe. C’est en tout cas ce qu’af­firme publi­que­ment Tsitsipas.

« Je veux remer­cier mes coéqui­piers pour le trai­te­ment reçu et l’at­mo­sphère que nous avons créée. Nous sommes tous de grands rivaux et il est agréable de voir que nous avons été capables d’agir comme une équipe. Je me sens très privi­légié de faire partie de ce projet, ce fut une expé­rience incroyable et la chose la plus impor­tante que j’emporte avec moi, ce sont les expé­riences que nous avons vécues ensemble et les souve­nirs que nous garde­rons toujours de cette semaine », s’est réjoui le numéro 3 mondial.