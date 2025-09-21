Si certains pour­ront estimer que Taylor Fritz en fait un peu trop compte tenu de la valeur rela­tive d’une compé­ti­tion comme la Laver Cup, sa victoire contre Carlos Alcaraz cette nuit reste néan­moins une belle performance.

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américain n’a pas caché sa très grande satisfaction.

« Je pense que je suis encore plus fier de cette victoire, car j’ai le senti­ment de l’avoir méritée du début à la fin. En réalité, je pense que beau­coup des points déci­sifs du match ne m’ont pas été offerts par lui. J’ai eu le senti­ment que c’était moi qui les avais rendus possibles à ces moments‐là. J’ai joué un match incroyable du début à la fin, je suis entré sur le court et j’ai réussi. »