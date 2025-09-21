Si certains pourront estimer que Taylor Fritz en fait un peu trop compte tenu de la valeur relative d’une compétition comme la Laver Cup, sa victoire contre Carlos Alcaraz cette nuit reste néanmoins une belle performance.
De passage en conférence de presse d’après match, l’Américain n’a pas caché sa très grande satisfaction.
« Je pense que je suis encore plus fier de cette victoire, car j’ai le sentiment de l’avoir méritée du début à la fin. En réalité, je pense que beaucoup des points décisifs du match ne m’ont pas été offerts par lui. J’ai eu le sentiment que c’était moi qui les avais rendus possibles à ces moments‐là. J’ai joué un match incroyable du début à la fin, je suis entré sur le court et j’ai réussi. »
