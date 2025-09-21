AccueilLaver CupTaylor Fritz bombe le torse après sa victoire contre Carlos Alcaraz :...
Taylor Fritz bombe le torse après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « J’ai joué un match incroyable. Et je pense que beau­coup des points déci­sifs ne m’ont pas été offerts par lui »

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Taylor Fritz of Team World (R) greets Carlos Alcaraz of Team Europe following their match during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

Si certains pour­ront estimer que Taylor Fritz en fait un peu trop compte tenu de la valeur rela­tive d’une compé­ti­tion comme la Laver Cup, sa victoire contre Carlos Alcaraz cette nuit reste néan­moins une belle performance. 

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Américain n’a pas caché sa très grande satisfaction. 

« Je pense que je suis encore plus fier de cette victoire, car j’ai le senti­ment de l’avoir méritée du début à la fin. En réalité, je pense que beau­coup des points déci­sifs du match ne m’ont pas été offerts par lui. J’ai eu le senti­ment que c’était moi qui les avais rendus possibles à ces moments‐là. J’ai joué un match incroyable du début à la fin, je suis entré sur le court et j’ai réussi. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 17:19

