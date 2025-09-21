AccueilLaver CupTaylor Fritz, facile vainqueur d'Alcaraz : "Cette fois, je n'ai pas eu...
Laver Cup

Taylor Fritz, facile vain­queur d’Alcaraz : « Cette fois, je n’ai pas eu peur de Carlos, j’ai joué sans crainte sur beau­coup de points importants »

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Taylor Fritz of Team World reacts against Carlos Alcaraz of Team Europe during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Eakin Howard/Getty Images for Laver Cup)

Droits Photos Getty Images

Selon les obser­va­teurs, Taylor Fritz a livré l’un des plus gros matchs de sa carrière en termes de niveau de jeu face à Carlos Alcaraz (6−3, 6–2, en 1h10). 

Plutôt modeste après ce succès, Taylor avait fait de ce duel un moment très impor­tant de sa saison. En tant que leader de son team, il ne voulait pas passer à côté de cet évènement.

« Je savais ce que je devais faire avant de venir ici ce soir. La ques­tion était simple­ment de savoir si j’al­lais être capable de le faire. Les trois autres fois où j’ai joué contre Carlos, il m’a breaké dès le premier jeu à chaque fois. Ce n’est pas comme ça qu’on veut commencer contre quel­qu’un comme lui. S’en sortir dès mon premier jeu a été énorme, et j’ai joué beau­coup de points impor­tants avec convic­tion. Je n’ai pas hésité. Je n’ai pas joué trop prudem­ment. J’ai joué sans crainte sur beau­coup de points impor­tants. J’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours joué mon meilleur tennis à la Laver Cup. Avoir les gars sur le banc, André juste là, John [McEnroe] les années précé­dentes, ça me motive vrai­ment, et pour moi, ça m’a toujours fait ressortir le meilleur de moi même. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 09:10

