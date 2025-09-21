Droits Photos Getty Images

Selon les obser­va­teurs, Taylor Fritz a livré l’un des plus gros matchs de sa carrière en termes de niveau de jeu face à Carlos Alcaraz (6−3, 6–2, en 1h10).

Plutôt modeste après ce succès, Taylor avait fait de ce duel un moment très impor­tant de sa saison. En tant que leader de son team, il ne voulait pas passer à côté de cet évènement.

« Je savais ce que je devais faire avant de venir ici ce soir. La ques­tion était simple­ment de savoir si j’al­lais être capable de le faire. Les trois autres fois où j’ai joué contre Carlos, il m’a breaké dès le premier jeu à chaque fois. Ce n’est pas comme ça qu’on veut commencer contre quel­qu’un comme lui. S’en sortir dès mon premier jeu a été énorme, et j’ai joué beau­coup de points impor­tants avec convic­tion. Je n’ai pas hésité. Je n’ai pas joué trop prudem­ment. J’ai joué sans crainte sur beau­coup de points impor­tants. J’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours joué mon meilleur tennis à la Laver Cup. Avoir les gars sur le banc, André juste là, John [McEnroe] les années précé­dentes, ça me motive vrai­ment, et pour moi, ça m’a toujours fait ressortir le meilleur de moi même. »