Suite à l’en­gueu­lade entre Gaël Monfils et Félix Auger‐Aliassime sur la Laver Cup, un débat s’est créé autour de la réalité de cette compé­ti­tion par équipe entre ceux qui estiment que cela reste une simple exhi­bi­tion et d’autres qui pensent que c’est vrai­ment du sérieux.

Lors de son passage en confé­rence de presse, Frances Tiafoe, tombeur d’Hubert Hurkacz en deux sets, a livré un discours qui plaide clai­re­ment en faveur du joueur fran­çais. Selon lui, le spec­tacle et l’amu­se­ment ne sont pas en contra­dic­tion avec l’ambition.

« Je ne pense pas qu’il soit contra­dic­toire d’aller sur le court avec un maximum d’am­bi­tion et de compé­ti­tion, et d’être capable de s’amuser, de faire parti­ciper les fans et de faire un peu de spec­tacle. Sourire sur le terrain me donne une énergie parti­cu­lière et je pense que je devrais utiliser l’es­prit de compé­ti­tion que j’ai dans ce tournoi dans tous les autres événe­ments de la saison. »