Dans le communiqué de presse qui annonce le report de la Laver Cup à 2021, toujours au TD Garden de Boston (24 au 26 septembre), Tony Godsick, président et directeur général de TEAM8 qui organise la compétition, a expliqué les raisons de ce report : « Nous devions prendre une décision dès maintenant concernant notre événement. Nous savons que nos fans passionnés seront déçus de devoir attendre une année de plus pour voir la Laver Cup à Boston, mais c’est la ligne de conduite responsable, rendue nécessaire par les conflits émergents concernant le calendrier. Nous voulions prévenir dès maintenant afin d’apporter une certitude à nos fans, nos joueurs, nos sponsors, diffuseurs, partenaires, personnel, bénévoles et bien sûr la ville de Boston. Nous avons créé la Laver Cup pour célébrer les plus grands de ce sport – passé, présent et futur – et pour développer le tennis. La Laver Cup n’est que le début d’un long et incroyable voyage qui se poursuivra l’année prochaine. »

Enfin, l’agent de Roger Federer a également eu une pensée pour les personnes touchées par le COVID-19 : « Toutes nos pensées vont vers les personnes qui sont touchées par le COVID-19 et les gens qui travaillent en première ligne pour assurer la sécurité et la santé de beaucoup d’entre nous. »