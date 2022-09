Agent de Roger Federer depuis de longues années, Tony Godsick est égale­ment le co‐créateur de la Laver Cup avec le Bâlois dont la première édition a eu lieu en 2017 à Prague.

Lors d’un entre­tien avec SportsPro à propos de cet évène­ment unique en son genre, Godsick a tenu à insister sur les objec­tifs de cette compé­ti­tion par équipe dont le prin­cipal est de rajeunir la base de fans de ce sport.

« Je suis dans le métier depuis plus de 30 ans, Roger joue évidem­ment depuis long­temps. Nous avons eu l’in­croyable oppor­tu­nité d’as­sister à tant d’évé­ne­ments diffé­rents dans le monde entier – Grands Chelems et Masters 1000, événe­ments combinés, événe­ments spéciaux, événe­ments par équipe – et nous avons pu tirer des autres événe­ments ce qui fonc­tionne vrai­ment », a déclaré Godsick souli­gnant égale­ment un autre aspect crucial de la Laver Cup, qui est d’at­tirer les jeunes géné­ra­tions fans de tennis. « Nous avons une popu­la­tion plus âgée dans ce sport – et c’est un problème. J’ai vu des chiffres qui disent que le fan de tennis moyen aurait 61 ans. Ce n’est pas viable pour le sport en termes d’ac­ti­vité si nous n’es­sayons pas d’at­tirer la nouvelle génération. »