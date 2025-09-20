L’agent de Roger a précisé sa pensée sur CNBC au sujet d’un projet qui semble prendre forme, une tournée de légendes avec en guest star Federer et Nadal.

« J’ai mis un peu la pres­sion sur Federer, en lui disant : « Allez, les gens veulent te revoir jouer. Tu peux jouer quelques matchs seniors », a déclaré Godsick. « On a discuté un peu avec Rafa pour orga­niser une tournée. Roger voulait juste s’as­surer que son genou allait bien. Il ne voulait pas être complè­te­ment cassé après sa carrière, alors il a laissé le temps. Il n’est pas encore au top, mais il est beau­coup en salle. Je pense que Rafa est inté­ressé, je ne veux pas parler pour lui. Mais ce serait génial de voir ces joueurs sur le terrain. De plus, il y a beau­coup d’autres joueurs de leur géné­ra­tion qui seraient prêts à jouer aussi. Certains des plus grands noms sont des joueurs qui viennent de prendre leur retraite, donc on pour­rait proba­ble­ment remplir de beaux stades et de belles salles »