L’agent de Roger a précisé sa pensée sur CNBC au sujet d’un projet qui semble prendre forme, une tournée de légendes avec en guest star Federer et Nadal.
« J’ai mis un peu la pression sur Federer, en lui disant : « Allez, les gens veulent te revoir jouer. Tu peux jouer quelques matchs seniors », a déclaré Godsick. « On a discuté un peu avec Rafa pour organiser une tournée. Roger voulait juste s’assurer que son genou allait bien. Il ne voulait pas être complètement cassé après sa carrière, alors il a laissé le temps. Il n’est pas encore au top, mais il est beaucoup en salle. Je pense que Rafa est intéressé, je ne veux pas parler pour lui. Mais ce serait génial de voir ces joueurs sur le terrain. De plus, il y a beaucoup d’autres joueurs de leur génération qui seraient prêts à jouer aussi. Certains des plus grands noms sont des joueurs qui viennent de prendre leur retraite, donc on pourrait probablement remplir de beaux stades et de belles salles »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 12:46