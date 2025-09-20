AccueilLaver CupTony Godsick, agent de Federer rêve d'une tournée légendaire : "Roger est...
Laver Cup

Tony Godsick, agent de Federer rêve d’une tournée légen­daire : « Roger est pas encore au top, mais il est beau­coup en salle. Je pense que Rafa est inté­ressé, je ne veux pas parler pour lui, les plus grands noms des joueurs qui viennent de prendre leur retraite seraient aussi de la partie »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

373

L’agent de Roger a précisé sa pensée sur CNBC au sujet d’un projet qui semble prendre forme, une tournée de légendes avec en guest star Federer et Nadal.

« J’ai mis un peu la pres­sion sur Federer, en lui disant : « Allez, les gens veulent te revoir jouer. Tu peux jouer quelques matchs seniors », a déclaré Godsick. « On a discuté un peu avec Rafa pour orga­niser une tournée. Roger voulait juste s’as­surer que son genou allait bien. Il ne voulait pas être complè­te­ment cassé après sa carrière, alors il a laissé le temps. Il n’est pas encore au top, mais il est beau­coup en salle. Je pense que Rafa est inté­ressé, je ne veux pas parler pour lui. Mais ce serait génial de voir ces joueurs sur le terrain. De plus, il y a beau­coup d’autres joueurs de leur géné­ra­tion qui seraient prêts à jouer aussi. Certains des plus grands noms sont des joueurs qui viennent de prendre leur retraite, donc on pour­rait proba­ble­ment remplir de beaux stades et de belles salles »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 12:46

Article précédent
Medvedev enfin vain­queur stoppe l’hé­mor­ragie, et maintenant ?
Article suivant
Noah toujours aussi surpris et impres­sionné par Alcaraz : « Je pense que Carlos est une personne très spéciale, un homme diffé­rent qui va bien au‐delà de ses compé­tences tennistiques »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.