Tony Godsick, agent de Roger Federer, avec qui il a créée la Laver Cup en 2017, a évoqué dans des propos rapportés par Punto de Break la possi­bi­lité que la compé­ti­tion s’ouvre aux meilleures joueuses du circuit.

Question : « Serait‐il préfé­rable d’avoir une nouvelle Laver Cup, avec un nouveau nom, pour les femmes, ou de les combiner dans un tournoi mixte ? »

Tony Godsick : « C’est une très bonne ques­tion. Il y a déjà la Hopman Cup, je ne sais pas sous quelle forme ni quand elle a lieu main­te­nant, elle se dérou­lait avant l’Open d’Australie. Ce tournoi mélange les hommes et les femmes. Le format est très impor­tant pour notre tournoi, nous avons passé beau­coup de temps à nous assurer qu’il était le bon. Nous ne savions pas qu’il aurait autant de succès, mais je pense qu’en le chan­geant tout d’un coup et en ajou­tant des femmes, cet événe­ment devien­drait quelque chose comme la Hopman Cup, qui existe déjà. Continuons dans cette voie. J’ai commencé à m’in­té­resser au tennis féminin il y a 32 ans, lorsque j’ai commencé à travailler avec IMG. J’ai eu la chance de travailler avec Monica Seles, Davenport, Kournikova, Hantuchova. Je suis marié à une joueuse de tennis, Mary Joe Fernandez, et nous avons deux beaux enfants. Si l’oc­ca­sion se présente et que nous pouvons faire quelque chose, je ne pense pas que nous devrions l’ap­peler la Laver Cup fémi­nine. Nous devrions l’ap­peler autre­ment et la créer, mais ce format fonc­tionne. J’espère que nous pour­rons trouver une solu­tion à l’avenir. »