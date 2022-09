Stefanos Tsitsipas a eu du mal à en croire ses yeux.

Alors qu’il affron­tait et domi­nait tran­quille­ment Diego Schwartzman lors de la deuxième rencontre de la Laver Cup ce vendredi après‐midi, un mani­fes­tant contre le réchauf­fe­ment clima­tique et les jets privés britan­niques a surgi des tribunes pour mettre le feu à son bras en guise de protes­ta­tion. Le tout au milieu du court central et sous les yeux ébahis des joueurs et spectateurs.

Un moment forcé­ment dérou­tant sur lequel Stefanos est revenu à la suite de son match faci­le­ment remporté (6−2, 6–1). « Il est sorti de nulle part. Je n’avais aucune idée de quoi il s’agis­sait. Je n’avais jamais vu un tel inci­dent aupa­ra­vant sur un court. J’espère qu’il va bien », a simple­ment déclaré le Grec visi­ble­ment surpris et choqué devant un tel acte.