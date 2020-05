Stefanos Tsitsipas a participé à un live Instagram avec Barbara Schett pour Eurosport. Le Grec a notamment fait des confidences sur la Laver Cup qui sont bien différentes de celles de Nick Kyrgios. Pour rappel lors de son live Instagram avec Andy Murray, l’Australien avait déclaré que « Tsitsipas et Zverev se détestaient et que d’un coup, ils sont les meilleurs amis » lors de la Laver Cup.

« La Laver Cup est mon tournoi préféré, a commenté le vainqueur du Masters de Londres en 2019. J’adore l’ambiance de la Laver Cup, nous étions tellement soudés, nous sommes arrivés au tournoi en équipe, pour essayer de représenter notre continent et c’était tout simplement magique d’être dans la même équipe que Roger (Federer) et Rafa (Nadal). J’ai pu jouer en double avec les deux et c’était une grande expérience pour moi. C’était un rêve devenu réalité, c’est évident. Enfant, je n’aurais jamais jamais imaginé que la Laver Cup puisse avoir lieu, une compétition entre l’Europe et le reste du monde. Je n’aurais jamais pensé que c’était possible, mais c’est arrivé et j’en ai fait partie. J’ai été invité et c’était une honneur. »