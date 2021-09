Stefanos Tsitsipas connait la Laver Cup et son ambiance incroyable.

Comme il l’a expliqué ce sera très parti­cu­lier cette fois : « C’est une sacrée oppor­tu­nité de jouer dans une salle aussi grande avec autant de fans. Nous n’y sommes pas parti­cu­liè­re­ment habi­tués à part pour les ATP Finals. Donc on devra gérer cela, et surtout le fait mais on le savait que le public ne sera pas derrière nous, il va falloir faire avec » a expliqué le joueur grec qui ne jouera pas demain.