Alors qu’il décla­rait être victime « d’une sorte de burn‐out de longue durée » après sa défaite au premier tour de l’US Open contre Thanasi Kokkinakis, Stefanos Tsitsipas a pris beau­coup de plaisir sur le court vendredi à l’oc­ca­sion de la première journée de la Laver Cup 2024.

Le Grec s’est exprimé sur sa rela­tion parti­cu­lière avec Bjorn Borg après avoir pris sa revanche sur l’Australien (6−1, 6–4).

« Je suis arrivé sur le court avec une grande déter­mi­na­tion dès le début, et je ne voulais vrai­ment pas répéter ce qui s’est passé à l’US Open. Mon souhait cette semaine est d’essayer de maxi­miser autant que possible mon jeu. Je sais que c’est facile à dire, mais je vais vrai­ment devoir travailler dur pour chaque set que je jouerai cette semaine. Je veux vrai­ment honorer mes capi­taines d’équipe, mes coéqui­piers qui sont à mes côtés pour me soutenir, et repré­senter le conti­nent de la meilleure façon possible. Je sais qu’il y a une personne à mes côtés pour laquelle j’ai un immense respect, mais je veux aussi le rendre fier. Je veux vrai­ment rendre Bjorn fier. Je le sens presque comme l’un de mes proches. »