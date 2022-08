Une équipe au complet avec Federer, Djokovic et Murray, Nadal ne tient déjà plus en place

Alors que l’équipe euro­péenne pour la prochaine Laver Cup (du 23 au 25 septembre à Londres) vient d’être complétée par Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal a exprimé toute sa satis­fac­tion et son exci­ta­tion via son compte Instagram où il a publié une story avec des émojis qui en disent long sur sa motivation.

Il faut dire qu’avec une équipe composée de Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, il y a de quoi être confiant concer­nant le résultat final.

En atten­dant ce rendez‐vous tant attendu par les fans, l’équipe mondiale cherche encore et toujours à se renforcer après le forfait de Nick Kyrgios.