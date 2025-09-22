Pour sa première en tant que capi­taine de la Team Europe en Laver Cup, Yannick Noah s’est certes incliné face à la Team World. Mais il a gardé le secret et livré un discours dont il a le secret lors de la céré­monie de fin de tournoi.

« Team World, vous savez ce que j’aime chez vous ? Rien ! (rires) Félicitations les gars, pour moi, en tant que capi­taine pour la première fois, ce fut une expé­rience formi­dable. Je suis recon­nais­sant d’être ici, j’ai rencontré ces gars formi­dables, ce furent trois jours de tennis incroyable, j’ai beau­coup de respect pour vous, c’était fantastique. »

“Team World, you know what I like about you ? Nothing.” 😂



Still plenty to be proud of for Team Europe’s Captain Yannick Noah this week 🙌#LaverCup pic.twitter.com/Q8D9Ms68aU — Tennis Channel (@TennisChannel) September 22, 2025

Sacré Yannick !