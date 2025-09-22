Pour sa première en tant que capitaine de la Team Europe en Laver Cup, Yannick Noah s’est certes incliné face à la Team World. Mais il a gardé le secret et livré un discours dont il a le secret lors de la cérémonie de fin de tournoi.
« Team World, vous savez ce que j’aime chez vous ? Rien ! (rires) Félicitations les gars, pour moi, en tant que capitaine pour la première fois, ce fut une expérience formidable. Je suis reconnaissant d’être ici, j’ai rencontré ces gars formidables, ce furent trois jours de tennis incroyable, j’ai beaucoup de respect pour vous, c’était fantastique. »
Sacré Yannick !
