AccueilLaver CupYannick Noah à la Team World lors de la cérémonie : "Vous...
Laver Cup

Yannick Noah à la Team World lors de la céré­monie : « Vous savez ce que j’aime chez vous ? Rien »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4520

Pour sa première en tant que capi­taine de la Team Europe en Laver Cup, Yannick Noah s’est certes incliné face à la Team World. Mais il a gardé le secret et livré un discours dont il a le secret lors de la céré­monie de fin de tournoi. 

« Team World, vous savez ce que j’aime chez vous ? Rien ! (rires) Félicitations les gars, pour moi, en tant que capi­taine pour la première fois, ce fut une expé­rience formi­dable. Je suis recon­nais­sant d’être ici, j’ai rencontré ces gars formi­dables, ce furent trois jours de tennis incroyable, j’ai beau­coup de respect pour vous, c’était fantastique. »

Sacré Yannick !

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 17:10

Article précédent
Fritz après ses victoires contre Alcaraz et Zverev : « En voyant une légende du sport bondir de son siège pour m’en­cou­rager, il est impos­sible de ne pas être motivé »
Article suivant
Rafter prévient Alcaraz et Sinner : « Dans un an, il sera un grand joueur, mais dans deux ans, il pourra être un joueur de tennis incroyable »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.