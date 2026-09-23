La Laver Cup fait son retour ce week‐end du 25 au 27 septembre prochain à l’O2 Arena de Londres.

Cette exhi­bi­tion qui réunit depuis 9 ans main­te­nant les meilleurs joueur euro­péens à s’af­fronter contre les meilleurs joueur du reste du monde sur le papier.

Tenante du titre, la Team World voudra conserver sa couronne.

Yannick Noah, capi­taine de la Team Europe aux côtés de Tim Henmann, est bien décidé à recon­quérir le titre :

Noah and Henman have waited a year for their redemp­tion and to win back the Laver Cup.



With just days to go until Team Europe takes to the court, they are making every moment of prepa­ra­tion count. #LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/AJn0fWe06n — Laver Cup (@LaverCup) September 22, 2026

« Je ne veux pas m’habituer à perdre contre Andre. Ce n’est pas quelque chose auquel je veux m’habituer. »

La Team Europe sera mené par Alcaraz et Zverev.

Du côté de la Team World, on retrou­vera en tête de pont Taylor Fritz et Alex de Minaur.