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Yannick Noah annonce la couleur en marge de la Laver Cup : « Je ne veux pas m’habituer à perdre contre Andre »

Par
Henri Touchard
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La Laver Cup fait son retour ce week‐end du 25 au 27 septembre prochain à l’O2 Arena de Londres.

Cette exhi­bi­tion qui réunit depuis 9 ans main­te­nant les meilleurs joueur euro­péens à s’af­fronter contre les meilleurs joueur du reste du monde sur le papier.

Tenante du titre, la Team World voudra conserver sa couronne.

Yannick Noah, capi­taine de la Team Europe aux côtés de Tim Henmann, est bien décidé à recon­quérir le titre : 

« Je ne veux pas m’habituer à perdre contre Andre. Ce n’est pas quelque chose auquel je veux m’habituer. »

La Team Europe sera mené par Alcaraz et Zverev.

Du côté de la Team World, on retrou­vera en tête de pont Taylor Fritz et Alex de Minaur.

Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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