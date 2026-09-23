La Laver Cup fait son retour ce week‐end du 25 au 27 septembre prochain à l’O2 Arena de Londres.
Cette exhibition qui réunit depuis 9 ans maintenant les meilleurs joueur européens à s’affronter contre les meilleurs joueur du reste du monde sur le papier.
Tenante du titre, la Team World voudra conserver sa couronne.
Yannick Noah, capitaine de la Team Europe aux côtés de Tim Henmann, est bien décidé à reconquérir le titre :
« Je ne veux pas m’habituer à perdre contre Andre. Ce n’est pas quelque chose auquel je veux m’habituer. »
La Team Europe sera mené par Alcaraz et Zverev.
Du côté de la Team World, on retrouvera en tête de pont Taylor Fritz et Alex de Minaur.
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 09:45