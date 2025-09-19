Droits Photo : Getty Images
Lors de la traditionnelle conférence de presse où tout les teams sont réunis entièrement avec leur capitaine, Yannick Noah, toujours aussi facile devant les médias a confirmé en quelques mots qu’il était bien venu en Californie pour jouer son rôle de « patron ».
Extraits.
Noah : Je pense que la finale entre Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros est le plus grand match de l’histoire de ce sport.
Alcaraz : « Merci, mais je ne sais pas si.. »
Noah : Si, je t’assure, il y a eu des bons matchs mais c’est vrai que tu n’étais pas encore né, mais celui‐là est bien l’un des plus grands de toute l’histoire surtout pour une finale à Paris, surtout parle le niveau de tennis pratiqué et la dramaturgie entrainée par les retournements de situation »
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 08:46