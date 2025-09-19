AccueilLaver CupYannick Noah recadre Carlos Alcaraz : "Tu sais, avant toi, il y...
Laver Cup

Yannick Noah recadre Carlos Alcaraz : « Tu sais, avant toi, il y a aussi eu de grands matchs, mais tu n’étais pas né »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

16742
Screenshot

Droits Photo : Getty Images 

Lors de la tradi­tion­nelle confé­rence de presse où tout les teams sont réunis entiè­re­ment avec leur capi­taine, Yannick Noah, toujours aussi facile devant les médias a confirmé en quelques mots qu’il était bien venu en Californie pour jouer son rôle de « patron ».

Extraits.

Noah : Je pense que la finale entre Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros est le plus grand match de l’his­toire de ce sport.

Alcaraz : « Merci, mais je ne sais pas si.. »

Noah : Si, je t’as­sure, il y a eu des bons matchs mais c’est vrai que tu n’étais pas encore né, mais celui‐là est bien l’un des plus grands de toute l’his­toire surtout pour une finale à Paris, surtout parle le niveau de tennis pratiqué et la drama­turgie entrainée par les retour­ne­ments de situation »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 08:46

Article précédent
Atteint d’un cancer, Bjorn Borg n’est pas sorti d’af­faire : « C’est comme si tu ne ressen­tais rien, tu vas bien et tout à coup, quelque chose ne va pas. Je prends la vie jour après jour, année après année »
Article suivant
Zverev : « Federer, Nadal et Djokovic nous ont offert des matchs inou­bliables, mais le style de jeu de Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.