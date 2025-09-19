Droits Photo : Getty Images

Lors de la tradi­tion­nelle confé­rence de presse où tout les teams sont réunis entiè­re­ment avec leur capi­taine, Yannick Noah, toujours aussi facile devant les médias a confirmé en quelques mots qu’il était bien venu en Californie pour jouer son rôle de « patron ».

Extraits.

Noah : Je pense que la finale entre Sinner et Alcaraz à Roland‐Garros est le plus grand match de l’his­toire de ce sport.

Alcaraz : « Merci, mais je ne sais pas si.. »

Noah : Si, je t’as­sure, il y a eu des bons matchs mais c’est vrai que tu n’étais pas encore né, mais celui‐là est bien l’un des plus grands de toute l’his­toire surtout pour une finale à Paris, surtout parle le niveau de tennis pratiqué et la drama­turgie entrainée par les retour­ne­ments de situation »