Dans l’in­ter­view qu’il a accordé à l’Equipe, Yannick Noah a expliqué son rapport avec la Laver Cup. Il évoque forcé­ment l’édi­tion 2022 qui a marqué tous les fans de tennis.

« La dernière fois que j’ai regardé, c’était pour les adieux de Federer. Au‐delà de la Laver Cup, c’était un vrai moment. Le lien entre Roger et Rafa (Nadal), cette émotion, c’était quelque chose de très, très fort. Et main­te­nant, tu as l’ombre de Roger, qui est là. Il ne joue pas, mais il est partout en fait. Et ce n’est pas rien. J’ai passé deux jours à ses côtés, ouais, c’est Roger quoi. Une super, superstar… »