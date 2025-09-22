AccueilLaver CupZverev, après sa défaite fatale contre Fritz : "Après l'US Open, j'ai...
Laver Cup

Zverev, après sa défaite fatale contre Fritz : « Après l’US Open, j’ai reçu deux injec­tions. Je n’ai rien fait pendant deux semaines.

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

4880

La défaite d’Alexander Zverev contre Taylor Fritz (6−3, 7–6[4]) a scellé la défaite de la Team Europe face à la Team World en Laver Cup. 

S’il a d’abord salué le niveau de son adver­saire, le numéro 3 mondial s’est aussi exprimé sur ses problèmes de dos. 

« Taylor a un jeu énorme. Quand il est en forme, il est vrai­ment en forme. Il peut faire mal à n’im­porte qui. Il peut riva­liser avec n’im­porte qui. J’ai fait de mon mieux. J’étais proche de remporter le deuxième set, puis le tie‐break, avec l’équipe dans mon dos. J’ai vrai­ment eu des occa­sions, mais malheu­reu­se­ment, ça n’a pas marché. Après l’US Open, je n’ai pas joué pendant deux semaines. Je n’ai rien fait pendant deux semaines. J’ai reçu deux injec­tions. Jusqu’à présent, ça tient le coup. Oui, j’es­père que ça conti­nuera à bien aller. »

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 15:45

Article précédent
Tsitsipas réta­blit la vérité : « À la lumière des récentes infor­ma­tions, je tiens à clari­fier la situation »
Article suivant
Swiatek après son sacre : « Pour mon père et l’his­toire fami­liale ici, je suis heureuse d’avoir pu gagner ce tournoi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.