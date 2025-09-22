La défaite d’Alexander Zverev contre Taylor Fritz (6−3, 7–6[4]) a scellé la défaite de la Team Europe face à la Team World en Laver Cup.

S’il a d’abord salué le niveau de son adver­saire, le numéro 3 mondial s’est aussi exprimé sur ses problèmes de dos.

« Taylor a un jeu énorme. Quand il est en forme, il est vrai­ment en forme. Il peut faire mal à n’im­porte qui. Il peut riva­liser avec n’im­porte qui. J’ai fait de mon mieux. J’étais proche de remporter le deuxième set, puis le tie‐break, avec l’équipe dans mon dos. J’ai vrai­ment eu des occa­sions, mais malheu­reu­se­ment, ça n’a pas marché. Après l’US Open, je n’ai pas joué pendant deux semaines. Je n’ai rien fait pendant deux semaines. J’ai reçu deux injec­tions. Jusqu’à présent, ça tient le coup. Oui, j’es­père que ça conti­nuera à bien aller. »