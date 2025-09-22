La défaite d’Alexander Zverev contre Taylor Fritz (6−3, 7–6[4]) a scellé la défaite de la Team Europe face à la Team World en Laver Cup.
S’il a d’abord salué le niveau de son adversaire, le numéro 3 mondial s’est aussi exprimé sur ses problèmes de dos.
« Taylor a un jeu énorme. Quand il est en forme, il est vraiment en forme. Il peut faire mal à n’importe qui. Il peut rivaliser avec n’importe qui. J’ai fait de mon mieux. J’étais proche de remporter le deuxième set, puis le tie‐break, avec l’équipe dans mon dos. J’ai vraiment eu des occasions, mais malheureusement, ça n’a pas marché. Après l’US Open, je n’ai pas joué pendant deux semaines. Je n’ai rien fait pendant deux semaines. J’ai reçu deux injections. Jusqu’à présent, ça tient le coup. Oui, j’espère que ça continuera à bien aller. »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 15:45