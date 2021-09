Alexander Zverev sembler vouer un culte à l’idée de jouer au tennis pour défendre les couleurs d’une équipe. C’est du moins ce qu’il a expliqué sur le site offi­ciel de la Laver Cup qui commence à faire monter la « mayonnaise »…

« J’ai remporté la finale du Masters mais c’est ma médaille d’or aux Jeux olym­piques qui m’a donné le plus de sensa­tions, ce succès a une valeur ines­ti­mable parce que vous ne jouez pas seule­ment pour vous‐même, vous jouez pour votre pays . C’est une sensa­tion incroyable. Je n’ai pas marché une seconde sur le court pour moi. Je n’ai jamais aban­donné, je n’ai jamais perdu cet esprit. Je me sens honoré de faire à nouveau partie de l’équipe d’Europe pour la Laver Cup. J’ai telle­ment de souve­nirs incroyables de l’évé­ne­ment et en parti­cu­lier de ce dernier match à Genève en 2019. »