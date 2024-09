En confé­rence de presse après le sacre de la Team Europe lors de la septième édition de la Laver Cup, Alexander Zverev a expliqué en exagé­rant tout sourire la stra­tégie ayant permis à l’équipe de Bjorn Borg de remporter son premier titre depuis 2021.

« C’était extrê­me­ment simple. On a eu une réunion samedi soir. Carlos est arrivé. Il a choisi : Je veux jouer le double avec Casper, Daniil va joueur en simple contre Shelton, tu (Zverev) ne vas pas perdre contre Tiafoe’. Il avait telle­ment confiance en moi, plus que je n’en ai jamais eue dans toute ma vie, et je vais gagner le match décisif. »