Avoir du tempé­ra­ment c’est bien, avoir du carac­tère aussi, Medvedev possède tout cela. E

n revanche la tactique qui consiste à « insulter » les gens ou leur manquer de respect pour s’ex­cuser par la suite ne fonc­tionne pas éternellement.

Une faute avouée est juste à demi‐pardonnée et le Russe devrait s’en rappeler.

Yeux exor­bités, insultes, et humi­lia­tion, Medvedev a dépassé les bornes lors de sa demi‐finale, et l’on ose imaginer la scène si l’ar­bitre silen­cieux était aussi monté dans les tours.

On verra si le Russe aura la « même » audace si Rafael Nadal use et abuse comme c’est souvent le cas du temps pour servir, ou pour se présenter en retour de service.