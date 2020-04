Si l’on peut se réjouir de l’action menée par Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer pour venir en aide aux plus démunis, il y a déjà des « mauvaises » langues qui pointent du doigt la somme de 30.000 dollars évoquée dans le document officiel qui a été divulgué aux médias.

Il est vrai que cela parait « maigre » sachant qu’en terme juste de prize money en 2019, Novak Djokovic a gagné 11,5 millions d’euros, Rafael Nadal : 12,9 et Roger Federer : 7,6.

Alors que faut-il en déduire ? Que le Big Three n’est pas généreux ? Ce n’est pas forcément le cas puisque il semble que la logique proposée soit celle de la solidarité, en gros, tout le monde met la main à la poche. Malgré tout, l’on peut comprendre aisément que les 10.000 dollars que devra sortir le Lituanien Berankis fera plus de mal que les 30.000 de Nadal.

Il faut donc espérer que cette proposition fasse du chemin, et qu’à la fin, une fois que l’ensemble des joueurs, tournois du Grand Chelem et ATP auront validé l’idée, alors le « Big Three » rajoutera peut-être une grosse cerise sur le gâteau.