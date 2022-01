Depuis le lance­ment de notre nouvelle formule, il y a main­te­nant trois ans, la vie du site n’est plus la même qu’auparavant.

Plus attaché à l’ac­tua­lité chaude, aux décla­ra­tions, We Love Tennis déve­loppe chaque jour des contenus qui suscitent de l’en­thou­siasme de la part des passionnés et des amou­reux du tennis.

En 2020, nous avions atteint les 19,2 millions de visites, un beau record histo­rique, complè­te­ment obso­lète ce matin avec 46,7 millions, soit une augmen­ta­tion de 142%. En terme de visi­teurs uniques, nous sommes à 8,04 millions, + 86%… encore une grosse performance.

Ces chiffres remar­quables placent We Love Tennis sur le podium en Europe et dans le Top 10 Monde. Une année 2021 déjà historique.

Sans votre soutien, on ne serait rien ! Belle année à vous de la part de la rédaction !