On ne peut ignorer l’épopée de l’Espagnol qui affole les médias, les spécia­listes, et les compteurs.

Il reste que l’his­toire du tennis est sans pitié. Elle ne consacre que les cham­pions qui parviennent à brandir les trophées gagnés en trois sets.

Tout le monde se souvient forcé­ment de Guillermo Coria, Marcelo Rios, Alberto Mancini et d’autres encore, hélas pour eux, la dernière marche, celle qui vous ouvre la porte du Panthéon, est restée fermé à tout jamais.

C’est bien pour cela que le plus dur arrive pour Carlos Alcaraz avec Roland‐Garros qui pointe le bout de son nez.

Nadal conva­les­cent, Djokovic en recons­truc­tion, il est sans l’être le favori et la grande attrac­tion de l’édi­tion à venir.

Mais le tennis en trois manches, c’est une autre parti­tion, plus physique, plus mentale, plus dange­reuse, plus terrible aussi.

Une épreuve que Carlos connait déjà avec son formi­dable match face à Tsitsipas à l’US Open. A l’époque, il n’avait rien à perdre, ce qui ne sera pas vrai­ment le cas lors de son 1er tour du côté de la porte d’Auteuil.