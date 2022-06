Même s’il ne faut pas se fier aux matchs lors des exhi­bi­tions, il faut bien recon­naître que la défaite de Carlos Alcaraz en moins d’une heure face à Casper Rudd (7–6 (2), 6–2) pose question.

L’Espagnol qui a préféré ne pas se préparer en jouant un tournoi entre Roland‐Garros et Wimbledon sera donc sans repères avant d’af­fronter Struff qui peut être un sacré client sur l’herbe surtout avec sa première balle de service.

Si Roland‐Garros a toujours été désigné comme un vrai objectif, on sent bien que Carlos arrive à Londres sur la pointe des pieds en mode presque « décou­verte » et sans pres­sion malgré sa place de tête de série 5 du tableau. Cela sera peut‐être une tactique gagnante pour appri­voiser une surface qui fait l’ac­tua­lité un mois par an depuis un siècle.

C’est la deuxième parti­ci­pa­tion de Carlos à Wimbledon, la saison passée, il avait bataillé face au Japonais Uchiyama avant de perdre sèche­ment face à Medvedev.