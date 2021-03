Ceux qui aiment le com­bat, l’o­pi­niâ­tre­té, l’en­vie, et l’es­poir ne peuvent qu’être fan d’Andy Murray. Hier, mené 3 à 0 dans le 3ème set face au vété­ran Robin Haase au 1er tour de l’Open Rotterdam dans un cen­tral com­plè­te­ment vide et silen­cieux, l’Ecossais a trou­vé le che­min, le che­min du retour, le che­min de la victoire.

Tout seul, pour rien, pour beau­coup, il s’est donc qua­li­fié au second tour. A croire au final qu’Andy aime se faire mal, aime la dou­leur plus que n’im­porte quel joueur du circuit.

Déjà à la vision de son docu­men­taire consa­cré à son retour sur Amazon Prime après sa 1ère opé­ra­tion de la hanche, on avait pu com­prendre qu’il était à part, main­te­nant on a une cer­ti­tude, ce cham­pion est car­ré­ment hors normes, un exemple, une sta­tue, un totem, et on lui doit un res­pect éternel.