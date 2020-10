Si vous avez jeté un coup d’œil au tournoi ATP 250 d’Anvers diffusé sur Eurosport cette semaine, vous avez certainement dû vous rendre compte de quelque chose d’assez étonnant, voire de troublant.

Si les juges de ligne sont bien présents, le Hawk-Eye, lui, est inexistant alors que la plupart des tournois ont opté pour la vidéo totale en cette période de pandémie de Covid-19. Comme ce fut le cas la semaine dernière à Saint-Pétersbourg où on pouvait parfois se demander à quoi servait de challenger une balle qui a déjà été annoncée faute par cette même vidéo.

Mais en Belgique, ils ont fait tout l’inverse. C’est à-dire un retour en arrière ou chez les amateurs. Les joueurs sont donc dans l’obligation de se fier aux juges de ligne et à l’arbitre de chaise sans pouvoir vérifier aucune marque précisément. Plutôt étrange, surtout dans une telle période où le personnel est logiquement limité et où la vidéo devrait prendre une place centrale.

Lors de sa belle victoire face à Pablo Carreno-Busta en huitièmes de finale, le Tricolore Ugo Humbert s’est offusqué d’une telle absence alors que le tournoi dispose d’un tableau de qualité (Goffin, Dimitrov, Raonic pour ne citer qu’eux). Après une balle qui semblait bonne en direct et encore davantage après le ralenti, qu’il n’a pas pu voir, le Messin s’est un peu lâché sur sa chaise après une discussion assez houleuse avec l’arbitre de chaise : « À ce niveau-là, ce n’est pas possible (ndlr : sur l’absence de la vidéo dans le tournoi)… Je suis désolé mais ce n’est pas possible et pas normal ».

En effet…